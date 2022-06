Linda desde a fachada, casa em Curitiba tem decoração de novela

A partir do tom terracota, marrom e areia, a decoração da sala se distribui de forma muito acolhedora. O couro contribuiu também um um brilho sofisticado. A atmosfera rústica tem tudo a ver com espaços amplos e confortáveis, em um clima que inspira casualidade com muito bom gosto. A parede de cerâmica também acrescenta neste visual, decorada com iluminação embutida. E um vaso de plantas complementa o look total deste espaço.