Casa de praia: verdadeiro paraíso!

Tanto no interior quanto no exterior, a madeira é um dos materiais principais. Na varanda, o espaço intermediário entre a casa e o jardim, vemos este material formar diferentes elementos, de uma composição para outra ainda mais delicada e natural. As proporções e diferenças de tons, assim como o uso da madeira avermelhada, garantem elegância e conforto. Acompanhando o conjunto, a decoração incluiu alguns toques de cor em mesinhas, banquinhos, objetos decorativos e uma confortável chaise redonda com almofadas divertidas.