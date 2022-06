Com fachada fantástica, mansão de 800 m² em SP vai te impressionar

A área social da casa só está completa com sua imensa sala de estar. Neste ambiente social amplo em todas as direções e sentidos, a escolha por um visual contemporâneo e minimalista traz uma sensação de pura paz. O branco reina completamente no espaço, mas as grandes transparências trazem toda a cor da natureza ao redor para dentro dos ambientes. Aqui, um sofá confortável e nada mais. Pois é a vista que recebeu o papel principal!