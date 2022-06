Uma moradia fascinante

A maioria das pessoas está familiarizada com a história de Alice no País das Maravilhas e dos muitos excêntricos e interessantes personagens que ela encontra em sua jornada. Entre todos eles, um dos mais notáveis e que causa grande curiosidade, é o Chapeleiro Maluco e sua lúdica casa. O universo do personagem é cheia de de tons saturados com uma estética icônica e a casa de piso preto e branco, quartos com dimensões peculiares, paredes que vibram e mobiliário antigo e eclético fazem parte desse cenário mágioo.

O conto tem inspirado muitos autores, fãs e foi revisitado mais de uma vez no cinema. A última versão nas telonas foi dirigida por Tim Burton e ele criou ainda mais fantasia ao mundo de Lewis Carroll. E o mais interessante é que a história e seus elementos estéticos também atraem designers e arquitetos que recriam parte desse cenário fascinante em moradias. Hoje, vamos visitar uma casa no Reino Unido que oferece uma versão contemporânea e refinada desta clássica história. Siga-nos!