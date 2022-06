Decoração para áreas externas: ideias para o seu jardim!

Já pensou em pintar a parede do seu jardim ou fazer um lindo desenho no chão? Dê uma chance para este espaço e o resultado será incrível! Às vezes, transformar os ambientes nem sempre significa comprar novos móveis ou apostar em ideias que demandem muito tempo, esforço e dinheiro. Pequenas atitudes podem trazer aquele ar de mudança que toda área externa necessita. E o jardim em especial, pois a tarefa de plantar exige atenção e cuidados periódicos. Por isso, é importante conhecer as espécies e procurar técnicas adequadas na hora de fazer o plantio.

Queremos ajudar você a personalizar seu jardim, para que tire o máximo proveito deste espaço da sua casa. Se tem um quintal ou jardim em sua residência, você tem um pequeno tesouro! No verão, por exemplo, você pode desfrutar do ambiente ao ar livre. Quer aprender a deixar seu jardim pronto para ser usado durante a época de verão? Claro, que você pode também deixá-lo no ponto para qualquer estação do ano.

Você pode começar apostando em novas espécies para agregar mais valor à área verde e garantir um colorido duradouro ao seu espaço, mas sem deixar de lado os cuidados com as plantas já existentes. Por isso, não se esqueça de manter a adubação em dia! Veja algumas ideias para decorar o seu jardim!