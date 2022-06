DIY: renovando as escadas de madeira!

Com o passar do tempo há um desgaste natural em pisos e escadas de madeira, porém este desgaste não se aplica a suas camadas mais superficiais, em especial ao verniz e às camadas de cera, portanto mesmo que a escada de madeira esteja com aspecto já muito envelhecido, será possível o restaurar deixando como novo.

O processo é simples, mas caso a área que necessita reforma o seja grande, é importante contratar um profissional para fazer o ajuste, devido a necessidade de ferramentas elétricas. E se for um ajuste simples, você mesmo pode fazer, baste seguir estes passos:

1. Faça raspagem de todo o piso de madeira, nesta raspagem já aproveite para remover toda a massa que há entre uma tábua e outra para posteriormente aplicar outra. Neste momento o cuidado que se deve ter é para apenas raspar a madeira e não riscar, riscos profundos podem ser trabalhosos de serem resolvidos. 2. Lixe da escada, primeiramente com uma lixa média e depois com uma lixa bem fina, isto deixará seu piso com as tábuas prontas para receber o acabamento. 3. Aplique uma tinta seladora e o verniz especiais para piso de madeira. 4. depois, deixe secar 5. faça a manutenção com cera incolor e passe um pano úmido para retirar a sujeira e a poeira.

Mantenha sua escada bonita e bem cuidada como este exemplo, assinado pela decoradora, Glória Roma.