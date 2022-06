Quando um sonho se torna realidade

A transformação de celeiros em casas têm sido uma grande tendência no Reino Unido e quando você tem a oportunidade de ver o que é possível fazer com estes espaços, não é de se admirar que as pessoas têm apostado cada vez mais nesta ideia. Os celeiros são perfeitos para se conseguir grandes volumes de espaço em uma área conectada com a natureza.

Neste projeto em particular, a conversão foi feita em um celeiro de uma fazenda do século XVII. Aqui, o ingrediente secreto foi preservar o edifício antigo, mas deixá-lo com ares de habitação contemporânea. O projeto estava sob os cuidados dos arquitetos da Lee Evans Partnership que respeitaram a estrutura arquitetônica e histórica do edifício mesmo adicionando muitos vidros. O salão de plano aberto e sala de jantar ocupam todo o comprimento do edifício e as madeiras originais são claramente visíveis. Uma característica importante do projeto é a vista deslumbrante a partir do primeiro andar da biblioteca do qual é possível ver todo o comprimento do celeiro e apreciar o casario do século XVII.

Para ser totalmente compreendida, a residência precisa ser apreciada. Por isso, Homify convida você para espiar este projeto.