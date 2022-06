Beleza e energia: escolha a decoração oriental!

Luxo, requinte, beleza e uma composição harmônica fantástica. As possibilidades de composição decorativa com temas orientais é mesmo incrível. Pensadas para conferir personalidade e luxo nos ambientes, as decorações com tema oriental fazem-nos sonhar com o seu infinito mundo místico. Neste projeto do Estúdio Pantarolli Miranda – Arquitetura Design e Arte, de Curitiba (PR), a utilização de diversos elementos de diferentes culturas orientais, deixou esta sala de estar com um resultado belíssimo.

Com o tom que lembra o terroso, muito comum em países próximos ao deserto, a composição do ambiente ganhou a presença de vasos chineses, porcelanas egípcias, peças tailandesas e tapete indiano. Uma soma incrível onde a presença do sofá clássico deu o perfeito toque especial, embelezando ainda mais a composição do espaço.