Uma casa tradicionalista

Uma casa ao estilo neoclássico é sempre a escolha certa para pessoas que não são adeptas a projetos muito inovadores ou que apenas preferem conceitos mais tradicionais. Esta residência, projetada para uma família em Foz do Iguaçu, une as conveniências de um lar moderno com a estética tradicional. A perfeita combinação não é apenas visível do lado de fora, ela pode ser conferida também na parte interna, já que este lar foi concluído de uma maneira clássica e até tradicional, mas com elementos contemporâneos colocados em boa medida.

O resultado é uma casa espaçosa com toques luxuosos que podem ser observados através da utilização de tecidos opulentos e acabamentos refinados. Que tal dar uma olhada mais de perto? Assim, você pode fazer a sua própria avaliação desta belíssima moradia!