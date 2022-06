Qual o formato de cozinha ideal para sua casa?

Acerte na iluminação, pois é importante que as cozinhas contem com diferentes zonas iluminadas, já que para cada ponto deste cômodo é necessário um tipo específico de luz, com uma determinada intensidade. A sintonia perfeita pode ser conseguida com uma boa mescla entre o espaço de trabalho e a iluminação. Qualquer lugar das cozinhas no qual se trabalhe preparando alimentos deve estar perfeitamente iluminado, seja sobre o fogão, bancada ou pia.

As luminárias pendentes são perfeitas para serem colocadas acima da mesa de jantar, já que projetam a luz sobre a mesa de forma direcionada e possuem altura ajustável. Seja qual for o formato e distribuição eleito para as cozinhas, o importante é que ela seja a cozinha dos seus sonhos, onde é possível se sentir verdadeiramente em casa!