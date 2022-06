7 truques bons e baratos para decorar sua cozinha pequena

Se você não sabe o que é o splachback, fique tranquilo, pois, muitas pessoas ainda não sabem como nomear aquele cantinho da parede que fica entre o balcão e o armário suspenso. Em cozinhas pequenas, ele acaba sendo o local ao fundo dos objetos que estão acima do balcão, logo, é normal que todos os olhos estejam sempre direcionados para aquele local. Naquele pequeno espaço, as possibilidades de decoração são amplas. Seja pela presença de pintura com cores vibrantes, a presença de adesivos, ladrilhos, azulejos ou outros revestimentos, o custo para incrementar o splachback é baixo, já que o espaço é bem pequeno. Por isso, se você tem uma cozinha pequena e não sabe onde mirar para que a decoração fique destacada, não esqueça-se do splachback. Ele poderá fazer toda a diferença.

Um exemplo de splashback bem decorado está neste projeto da arquiteta de interiores, Débora Pagani, de Porto Alegre (RS). A presença do amarelo que fez uma combinação criativa do splashback com as banquetas, deu uma excelente combinação ao pequeno espaço.