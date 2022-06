Um estilo inspirado pela natureza

No projeto da Ferraro Habitat, a proposta da casa é totalmente ecológica, portanto o uso de madeira, crua ou de demolição, é uma constante. A sala de estar conta com teto e paredes de madeira, assim como a estrutura do sofá rústico, que pode muito bem servir de cama extra. Completando o visual inspirado na natureza, duas paredes são de tijolos de demolição, que criam, junto com a madeira, um ambiente acolhedor e suave. As cortinas simples e claras, as almofadas em tons neutros e as poltronas bege se harmonizam com as luminárias redondas pendentes e fazem do espaço um lugar íntimo e aconchegante.