Ideias incríveis para reciclar árvores mortas!

O que não falta é ideia incrível para você decorar sua casa, principalmente com elementos naturais, pois com a sustentabilidade cada vez mais em alta, nada mais natural que aplicar esse conceito à decoração. Uma forma de por isso em prática é utilizar móveis feitos de árvores mortas ou madeira de demolição, como troncos e galhos. A partir de uma árvore, por exemplo, é possível criar diferentes peças: mesas, bancos, esculturas, abajures, cabeceira e até vasos podem sair do caule de uma só espécie. Basta você ter a mente aberta e levar para dentro da sua residência um pedacinho da natureza.

O principal diferencial da decoração com madeira é a sustentabilidade, já que as matérias-primas são reutilizadas para outros fins. Sem falar, logicamente, na robustez, resistência e durabilidade assegurada pelos diversos tipos de madeira que são aplicadas das mais diferentes formas: lareiras, penteadeiras, armários, mesas de jantar, cabeceira, estantes, painéis, entre outros itens.

A decoração com árvore morta ou madeira de demolição, também é ótima para as áreas externas da casa, porém, deve-se ter um cuidado especial para que os objetos não sofram com a incidência de raios solares – isto pode danificar a peça. Assim, procure proteger os móveis com verniz.

Afinal, por mais que você conheça muitos estilos de decoração, está difícil criar um ambiente diferenciado e totalmente de acordo com as suas necessidades? Que tal apostar na decoração com madeira de demolição? Por vezes rústica ou mesclada com itens mais modernos, esta inspiração para decorar ganha cada vez mais adeptos e é sobre este tema que falaremos no artigo de hoje. Confira dicas e imagens para criar este décor na sua casa!