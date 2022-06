10 escadas com design avassalador

No estilo moderno, aqueles materiais que se mostram resistentes e que possuem bela aparência com simplicidade formal são os favoritos, pois se adequam perfeitamente a este tipo de decorações que buscam uma inovação consolidada na simplicidade, ou seja, que não tragam nenhum elemento além do necessário.

É por isso que o profissional Kaiser Schody elegeu estas placas de mica que além de iluminar a subida e descida com uma luz azul perfeita para acabar com a escuridão, formam no conjunto com o guarda-corpo quase invisível em vidro uma solução de extrema elegância.