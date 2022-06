Decoração com papel de parede: o toque mágico que seu lar precisa

Opção sempre moderna, mas tradicional quanto a escolha. O papel de parede é mesmo uma opção muito interessante para o lar. Seu uso começou a ser utilizado em meados do século XVI, onde a burguesia europeia demonstrava status com a presença dos papeis de parede na decoração. Excelentes para complementar os mais diversos tipos de decoração, esta escolha pode dar um acabamento incrível, reforçando toda a beleza de um determinado estilo escolhido.

Sempre ótimos para compor ambientes contemporâneos, os papeis de parede vêm ganhando cada vez mais espaço nos lares e seu custo está cada vez menor, sendo tão interessante quanto a utilização de tintas para cobrir paredes. Se bem instalados, as peças podem durar 5 anos ou mais. Sua aplicação pode ser feita com cola ou adesivagem, com instalação rápida e limpeza fácil.

A escolha ideal dos papeis de parede tem uma relação direta com o estilo decorativo empregado para o lar. Seja em composições clássicas, modernas, vibrantes ou rústicas, a instalação deste acabamento deve seguir fielmente a decoração do espaço, reforçando a beleza por meio da harmonia visual.

Um dos cuidados fundamentais para o uso deste material, está no equilíbrio. É preciso o cuidado de não utilizar estilos que deixem o visual decorativo muito carregado, por isso, uma das boas opções é definir a instalação do papel em apenas uma das paredes, criando harmonias perfeitas com os móveis e cores utilizadas no espaço. Alternativas como aplicar o material em apenas um pequeno espaço da parede ou ainda no teto, podem funcionar perfeitamente.

