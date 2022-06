A casa racionalista

No livro de ideias de hoje realizaremos um passeio por um dos projetos que integram o amplo e diverso portfólio do estúdio de arquitetura Opra Nova. Nesse sentido, escolhemos esta residência de estilo racionalista localizada em um bairro privado da cidade de Buenos Aires.

O projeto terminou sua construção em 2013 e trata-se da casa de um colecionador. Portanto, segundo as palavras dos arquitetos, um dos objetivos do projeto foi desenhar espaços amplos e luminosos onde puderam destacar-se as esplêndidas peças das coleções do cliente.

A casa se desenvolve em dois andares. No piso térreo se distribuem as áreas sociais como o living integrado ao jantar, a cozinha, área de estudo e churrasqueira. Enquanto isso, no primeiro andar distribuem-se as áreas privadas que se dividem entre quartos e banheiros.

Cabe destacar que a Opra Nova, localizada em Buenos Aires, é um escritório encabeçado pelos arquitetos Claudio Seratti e Jorgelina Saviotti. Com grande experiência, a filosofia do estúdio é acompanhar aos seus clientes de forma integral em todo o processo construtivo, como um único interlocutor, garantindo qualidade, serviço e comunicação acima dos padrões .

Começamos o tour!