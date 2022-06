Uma casa para desfrutar ao máximo

Ao entrar na casa, nos deparamos com um ambiente extremamente aconchegante: madeira, pedra, iluminação natural sutil… As paredes combinam textura e madeira com cores e pigmentos naturais. No interior, a casa conta com um sistema de duplo fluxo de renovação de ar com recuperação do calor e isolamento com algodão reciclado.

Mas não somente os elementos invisíveis harmonizam a casa! A madeira no piso e no teto e a pedra decorativa da parede da sala junto com as texturas do mobiliário e a lareira criam esta atmosfera de sutil encanto e confortável magia agradável: um lar repleto de aconchego!