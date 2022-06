Design de interiores arrasador

O painel de mármore marrom imperial, que reveste a parede do living room, mesmo material que reveste o piso da entrada, contrasta com o vidro e com as cores neutras das paredes e do mobiliário, dando um toque de nobreza e sofisticação ao ambiente. As cortinas que contribuem para controlar a luminosidade e deixar o ambiente mais aconchegante também realçam o pé-direito monumental do espaço. O forro de gesso, descolado da parede, parece flutuar no espaço devido aos pontos de luz embutidos nas suas laterais. O living room conta ainda com um mezanino, que integra pavimento térreo e pavimento superior e proporciona um espaço de estar mais exclusivo aos moradores.