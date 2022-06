Casa de praia glamourosa

O interior da residência é caracterizado por espaços amplos e integrados e superfícies predominantemente brancas. A luz natural invade o espaço pelos amplos planos de vidro e conferem um aspecto clean aos ambientes. A escolha do mobiliário, que mescla peças clássicas do design e contemporâneas, buscou dar um toque de cor e personalidade aos ambientes. Um dos destaques é a poltrona Mole, do designer Sergio Rodrigues, que realça a elegância do living room.

No interior da residência e na área externa, o projeto fez uso do piso de porcelanato acetinado, que mantém a neutralidade e a aparência clean do ambiente e evita escorregões, agregando charme e praticidade.