Uma casa que desperta romantismo

A sala de estar tira proveito das vistas privilegiadas para o espaço exterior. Janelas amplas descortinam a vista e promovem a integração do living com a varanda, que serve como uma extensão da área social. O destaque da sala de estar é o estilo despojado e colonial resultado da combinação de mobiliário rústico, feito de madeira, como o sofá e as duas poltronas feitas de madeira e palha natural, cujas almofadas amarelas e coloridas agregam personalidade e vivacidade ao ambiente. As cortinas, que servem para controlar a incidência da luz natural no interior, dão um toque de elegância ao espaço de estar.

A simplicidade da composição e as cores neutras, exceto do piso cerâmico, servem para reforçar o protagonismo da paisagem natural circundante, para quais os olhos dos moradores estão sempre direcionados.