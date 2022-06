7 ideias para criar móveis rústicos com troncos de árvores

Móveis são realmente a melhor opção para a reutilização de troncos. A estética e a durabilidade destas peças oferecem um custo/benefício excelente, especialmente quando as mesmas são provenientes de reutilização inteligente. É preciso lembrar que são necessárias medidas para que a madeira fique bem protegida do ataque de cupins ou infiltrações causadas por umidade. Com estes cuidados tomados, as vantagens com a escolha destes móveis serão as melhores possíveis.

Neste belo projeto do escritório MP Arquitetura, de Sorocaba (SP), o banco foi esculpido em uma peça de tronco. A madeira recebeu um tratamento especial para que o móvel ganhe uma aparência lisa e brilhante. A combinação com o maravilhoso conjunto de luzes e a presença do jardim vertical, conferiu um resultado belíssimo ao projeto.