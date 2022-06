Mesas de centro para salas de estar

Para uma espaçosa e arrojada sala multimídia, se a ideia é entrar no clima do cinema, os móveis tem que estar inseridos no contexto de forma divertida. Nesta sala, com decoração em estilo hi tech, tudo apresenta muita ousadia e modernidade. A mesa de centro também entra no tema, chamando muita atenção pelo seu design arredondado que lembra fielmente uma nave espacial daquelas mostradas nos filmes. Esse acessório além de ser uma peça que contribui para definição do estilo do ambiente, traz sua função útil e se transforma em apoio para os outros objetos de utilidade da sala.