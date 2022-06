Como aproveitar melhor a sua sala de jantar

Cada espaço do lar tem uma ou mais funções específicas e, com isso, muitas histórias. É comum também que cada um destes ambientes acabe tendo uma personalidade própria com a decoração, o que, no conjunto, agrega uma composição incrível que descreve toda a beleza do lar.

No entanto, há espaços que funcionam como verdadeiros coringas, ou seja, podem ser aproveitados para mais de uma função na rotina da casa. Um destes espaços é a sala de jantar. Desenhada para servir como espaço para refeições, a sala de jantar geralmente é projetada em um pequeno espaço integrado entre a sala de estar e a cozinha, onde haverá apenas a decoração com um conjunto de mesa e cadeiras.

Mesmo sendo de pequenas dimensões, a sala de jantar pode, sim, ser aproveitada de outras maneiras muito interessantes para servir como espaço polivalente, afinal, exceto pelos horários das refeições, o espaço acaba não sendo utilizado na maior parte do dia. Por isso, aproveitar principalmente a mesa para outras atividades, como leitura e estudos, é optar por um espaço adicional de conforto na decoração de sua casa.

Para que estas possibilidades possam ser exploradas com ideias muito criativas, trouxemos hoje um artigo para você ler apoiado na mesa de sua sala de jantar, observando cada pequeno canto do espaço e pensando nas ótimas possibilidades de utilizar de uma maneira ainda mais completa este canto da sua casa. Com isso, além de dar uma nova personalidade ao espaço, você ainda poderá ganhar um novo lugar para atividades, basta deixar a criatividade solta e deixar as nossas inspirações alimentarem as suas ideias. Agora é hora de puxar sua cadeira, juntar-se a nós e aproveitar!