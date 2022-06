Home office: regras para um espaço aberto

Sem organização, trabalho algum vai para a frente. Sempre que encerrar o trabalho do dia, salve e feche todas as janelas do computador e o desligue. Isso é fundamental para que você possa realmente parar de trabalhar: se o computador ficar ligado, você vai continuar achando coisas para fazer e não vai ter o descanso merecido. Guarde todos os papéis, livros, revistas e documentos que estiver usando para que não ocorra nenhum acidente do tipo filho que derruba suco nas coisas ou diarista que tira da ordem ou da página o seu material. Aliás, peça a todos que vivem com você para que não utilizem o seu espaço de trabalho sob circunstância alguma. Por fim, mantenha canetas e material de papelaria em ordem sobre a mesa ou em gavetas. Desse modo, vai ser mais fácil retomar o trabalho no dia seguinte sem ter que procurar pelas coisas que precisa usar.