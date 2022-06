Como decorar com o estilo art déco?

O estilo com influência dos movimentos de vanguardas do inicio do século XIX, mantém predominantemente traços mais simples, formas geométricas, com ênfase da simetria. Além do cubismos, futurismo e construtivismo, o estilo assimila culturas do oriente. Nesta sala de estar, a madeira ganha destaque tanto no piso, no rodapé como no aparador com detalhes de marchetaria, super estiloso e delicado.