Uma casa com a melhor vista para o mar

Homify adora viajar pelo mundo em busca de belos projetos – de pequenos a luxuosos – para inspirar os leitores. Desta vez, partimos para Maiorca, na Espanha, para visitar uma casa tão bela e cativante que é impossível tirar os olhos dela. Todos os ambientes da habitação, que parece estar cravada em um desfiladeiro, tem vista para o mar, ou seja, não há nenhum momento em que os moradores perdem de vista a maravilhosa paisagem oceânica.

E quem não gosta de projetos que aproveitam ao máximo as características do seu entorno para deixar a moradia ainda mais atraente? A ideia desta casa minimalista e neutra é do arquiteto Jaime Salvá. Ele soube usar muito bem o branco nos diferentes espaços da casa para contrastar com os variados tons de azul do céu, do mar e da piscina. Um deleite para os olhos!