7 ambientes onde as prateleiras organizam e decoram

Entre tantos acessórios e complementos disponíveis para a decoração do lar, a prateleira é sempre indispensável. Coringa para qualquer espaço, este objeto pode servir perfeitamente para adicionar elementos a qualquer ambiente: da sala ao banheiro. Disponíveis em diversos tamanhos e materiais, as prateleiras conferem praticidade para sua instalação e uso, são encontradas a um custo muito baixo e praticamente em qualquer cidade.

Outra ótima vantagem das prateleiras é a possibilidade de utilizá-las imediatamente para a decoração do lar. Sua instalação é feita geralmente com pequenas placas de metal parafusadas ou pregadas na parede e não demora mais do que 10 minutos. Existem ainda modelos de prateleiras que podem ser colados diretamente na parede, os que contam com estrutura específica em formato de estantes, ou, ainda, prateleiras utilizadas com criatividade, como, por exemplo, estruturadas sob escadas.

As prateleiras ajudam a solucionar a falta de espaço em ambientes com muitos objetos. Isso é válido especialmente no quarto, onde a decoração pode ser incrementada com quadros, fotografia e outros itens.

Quanto à escolha de cores e modelos, prefira sempre utilizar prateleiras que harmonizam com os tons de cor presentes nos móveis dos ambientes. Móveis de madeira ficam perfeitamente combinados com prateleiras no mesmo material, por exemplo. Para compor a decoração sobre as prateleiras, prefira utilizar objetos com características semelhantes, seja pela cor ou formato das mesmas.

Para que você possa conferir ainda outras boas dicas sobre como empregar esse acessório tão versátil para a sua decoração, traremos abaixo um conjunto de 7 boas ideias de organização com o uso de prateleiras. Temos a certeza de que em cada imagem, as inspirações serão perfeitas para que você encontre as melhores soluções para organizar e embelezar o seu lar. Venha conosco e inspire-se!