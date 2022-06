Casa rústica em SP é humilde por fora, mas incrível por dentro

A fachada principal da residência evidencia a simplicidade e o aspecto rústico com destaque para a estrutura de toras de eucalipto com suas seções circulares e para a cobertura de telhas cerâmicas. O toque de contemporaneidade é dado pelo uso do vidro, que além do contraste com a madeira, proporciona vistas para a paisagem externa e um melhor aproveitamento da luz natural. Ao redor da residência, um banco de madeira sob a sombra das árvores do entorno permite a contemplação da natureza e do clima tranquilo e bucólico do local.