Ideias criativas para quartos planejados!

Sobriedade, discrição e conforto. Uma coisa soma a outra. Talvez as pessoas pensem nisso, mas seguem outra linha no momento de planejar o quarto. As cores mais vivas e vibrantes estão no topo das escolhas para que o ambiente receba o tema escolhida na decoração. No entanto, chegou a hora de ver a mágica nas cores frias, muitas vezes utilizadas como secundárias no momento de pintar o cômodo. São com essas cores que você irá encontrar quartos estilosos, com conforto e discretos como muitas pessoas preferem. A variação na decoração parte de poucos elementos e objetos, no entanto, a possibilidade de acerto é muito rica, já que a sobriedade é a chave principal para o planejamento destes espaços.

A neutralidade e frieza na escolha das cores combinam perfeitamente com regiões onde a temperatura ambiente remete a estas escolhas. Esta é uma dica importante: atente-se sempre ao seu meio, a região que o cerca para escolher a decoração do seu lar. Aproveitar os elementos que a natureza e o urbanismo local dispõem, resulta em ambientes decorados com muita observação e cuidado. Elementos valiosos para valorizar as referências locais que você possui.

Outra atenção que deve-se ter, já que estamos falando de cores, é estar atento aos significados de cada uma. Em rápidas pesquisas na internet, você encontrará diversos significados sobre as cores preferidas. O cinza, por exemplo, pode remeter a um ambiente mais frio com elementos clássicos, o verde em tom frio, pode ser associado à calma, entre outros significados. Vale a pena dar uma pesquisada a fundo nos significados para que a decoração possa ser trabalhada ainda mais amplamente.

Por isso, convidamos você a se confortar neste Livro de Ideias que contém sugestões de quartos maravilhosos em tom mais frio. Acompanhe as sugestões, escolha a sua preferida e se inspire!