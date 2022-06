Casa totalmente fora do comum

O projeto reflete sobretudo a procura do arquiteto Hilo Knosihi por soluções imprevisíveis. A casa é uma resposta á necessidade de armazenamento (da coleção de carros do proprietário), ao contexto do lugar, rodeado de um bosque natural, e claro, as necessidades práticas dos proprietários. A casa está organizada em apenas um pavimento. A sua forma de prisma retangular e traços modernos, revestimento em madeira e amplos planos envidraçados, contrasta com as construções vizinhas, mas busca tirar proveito da localização privilegiada, abrindo-se para a paisagem natural circundante e trazendo a natureza para dentro do ambiente.