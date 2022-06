Como aproveitar o espaço em casa utlizando móveis modulados!

A decoração com móveis modulados nos permite criar uma divisão organizada e aproveitar ao máximo as medidas limitadas. As peças possuem um encaixe perfeito e são capazes de respeitar o estilo do quarto, seja ele de quarto de casal, quarto de solteiro ou quarto infantil. Este projeto desenvolvido pela arquiteta Flávia Bastiani, os mobiliários escolhidos para o quarto do bebê, se encaixam em um ambiente limitado, com delicadeza e inteligência nos detalhes, para que cada item exposto ganhe seu devido destaque na decoração.