Casa de campo em Ibiúna (SP) tem decoração dos sonhos

Na sala de estar empregou-se pintura em masa raspada com tingimento com pó xadrez. O ambiente conta com uma lareira rústica à lenha, mobiliário de estilo rústico, e porta janela ampla, com caixilho em madeira, que permite o contato com a paisagem externa e o aproveitamento da luz natural. A lareira, além do charme e do romantismo, garante o conforto térmico nos dias mais frios do ano.

