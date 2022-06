10 quartos de bebê simples e criativos

Essa graça de quarto de bebê com o tema náutico ganhou toda a força com a pintura das paredes em duas cores principais: azul e amarelo. As faixas bicolores nas paredes tentam reproduzir o calor do sol e a calmaria do mar ou do céu. Note que as faixas maiores são separadas por duas faixas estreitas na cor oposta, criando um efeito bonito sem nada além de tinta. Um friso azul também marca o alto das paredes onde elas encontram o teto. De resto, móveis brancos com motivos náuticos discretos, um colorido suave por causa dos objetos, brinquedos e tapete e, finalmente, o piso de madeira escura com bastante espaço para brincar.