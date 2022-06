Casa na serra gaúcha colorida e cativante

Ao adentrar a residência nos deparamos com o living room, do qual a sala de estar, a sala da lareira, a sala de jantar e a cozinha fazem parte e estão integrados entre si. A sala de estar é composta de dois sofás de estofado na cor preta, tapete na cor bege e uma obra de arte, que dá sofisticação e requinte ao ambiente. A privacidade do ambiente é garantida pelas aberturas estrategicamente posicionadas, que protegem a visão desde a frente do terreno, enquanto abre as vistas para a parte posterior do terreno, onde se situa a área de lazer.