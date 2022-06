5 ideias de jardim em espaços pequenos e corredores

Já se o seu lar conta com espaço de corredor interno, com proximidade entre a parede da casa e o muro, uma ótima solução pode ser inspirada neste projeto da arquiteta Carol Abumrad, de Jundiaí (SP), que utilizou uma grande quantidade de pedriscos para cobrir o solo, decorando o caminho com a presença de placas de decks cortados em formato esférico e distribuídas pelo espaço. Para valorizar a presença das plantas, a escolha foi por pequenos vasos instalados verticalmente no local. Um resultado simples, mas perfeitamente criativo para o paisagismo do corredor.