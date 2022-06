Casa de verão com jardim incrível

A casa de verão é compacta e apresenta uma forma moderna. O projeto buscou implantar a residência em um dos limites do terreno de modo a proporcionar o máximo de áreas livres para a criação do jardim, que é o verdadeiro protagonista da casa de verão. As paredes do edifício são revestidas de madeira e de painéis móveis de vidro, que permitem que os ambientes internos se abram para a paisagem natural circundante. Parte do telhado da residência foi utilizado como jardim. O telhado verde e as superfícies de madeira reforçam a sensação de fusão entre a casa e o jardim.