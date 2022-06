Casa moderna com paisagismo incrível

O projeto de paisagismo faz uso do espaço disponível. Quando o projeto arquitetônico otimiza espaços, organizando o programa de necessidades de modo mais compacto, sobram mais espaços como campo de atuação do projeto de paisagismo.

Neste ampla propriedade, o projeto de paisagismo buscou também reservar uma grande área com seu aspecto natural. Além de preservar as árvores frondosas do entorno, o projeto criou ainda um amplo gramado com poucos elementos, apenas um playground, espaços para o entretenimento das crianças, de modo a realçar a exuberância do bosque natural circundante.

Além do uso da vegetação, você pode incrementar as qualidades do seu jardim com lagos artificiais ou espelhos d’água. Neste artigo você verá diversos exemplos de jardins deslumbrantes que têm a água como protagonista.