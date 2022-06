5 jardins maravilhosos para se inspirar

Está planejando um jardim cheio de plantas em casa? Ótima ideia. Muitas vezes essa é a forma de se iniciar o contato mais íntimo com a natureza. O cuidado com a preservação, as espécies escolhidas e a atenção do dia a dia faz com que possamos acompanhar com proximidade o crescimento e desenvolvimento destas plantas, o que reforça o nosso apreço.

Embora muitas pessoas sintam muita vontade de manter um jardim, a falta de espaço no lar acaba sendo um impeditivo. No entanto, ainda assim, é possível optar pelo cultivo de plantas de forma livre, ou seja, adotar um espaço em sua região para cuidar da natureza. Com esta escolha, você estará fazendo muito mais do que o cultivo em um jardim, estará também estimulando a preservação dos animais e plantas presentes em sua região.

Para que você confira algumas possibilidades de pequenas atitudes cabíveis no seu dia a dia e que serão muito importantes para a preservação do ecossistema local, separamos um conjunto de 6 dicas simples e facilmente possíveis de serem praticadas, seja de forma rotineira ou intervalada nos parques, praças ou qualquer outro ambiente natural de sua cidade. Aproveite e pratique estas pequenas ideias. Temos certeza de que as futuras gerações irão agradecer muito a você por isso.