Casa de concreto aberta para o mar

A sala de jantar e a cozinha estão interligadas, um painel revestido de pedras as separam da sala de estar e conferem mais privacidade ao ambiente. Os armários de madeira com acabamento em laca branca e a bancada em forma de ilha agregam funcionalidade e elegância, além de realçarem o estilo minimalista do ambiente. Uma generosa abertura traz o mar para dentro da cozinha.

A sala de jantar é composta de uma mesa de jantar de madeira e de poltronas na cor preta, que dialogam com as luminárias de design minimalista e realçam a elegância e sofisticação do ambiente. A sala de jantar se estende para o terraço, onde uma segunda mesa de jantar proporciona aos moradores o prazer de saborear as refeições ao ar livre e com uma vista indescritível.