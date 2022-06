Casa sem igual no Japão

Apesar da distância do ocidente, o Japão tem conseguido não apenas se aproximar da cultura do ocidente, mas principalmente penetrar na nossa cultura transmitindo seus valores milenares e sua visão peculiar do mundo através da arquitetura e da cultura de massa. As influências arquitetônicas japonesas passam pela antiga geração, de Tadao Ando, Toyo Ito e Shigeru Ban, e pela nova geração, com nomes como Sou Fujimoto e Kengo Kuma, que tem mantido o alto nível da produção arquitetônica japonesa.

Homify apresenta hoje uma residência sem igual, localizada na cidade de Gifu, no Japão. A casa, projetada pelo estúdio Keitaro Muto Arquitetos, possui uma fachada bastante discreta, mas em seu interior reserva um pátio central com uma árvore, o coração da residência e das atividades em comum da família. Todos os ambientes no pavimento térreo abrem-se inteiramente para o pátio central, onde uma árvore recentemente plantada evidencia a presença da natureza e proporciona aos moradores um aspecto diferente à cada estação do ano.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta residência minimalista e enigmática? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa que tem como principal elemento um pátio central, ou seja, um espaço vazio, palco das atividades comuns familiares e palco das manifestações da natureza nos diferentes períodos do ano.