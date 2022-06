Acerte em cheio no enxoval do bebê

O estilo clássico pode cair perfeitamente na escolha do enxoval do bebê. O tema, além de dar um vintage ao ambiente, pode abrir possibilidades infinitas. Que tal fazer o seu bebê crescer com as tecnologias contemporâneas e o charme das épocas douradas do séculos XX? Neste projeto, a arquiteta de interiores de Belo Horizonte (MG), Ana Paula Carneiro, escolhe a dedo as estampas vintage das almofadas, assim como o tema do berço. Além destas escolhas, a cortina e os lustres dão o toque perfeito no charmoso quartinho.