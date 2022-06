Que revestimento escolher para o banheiro?

Chegou a hora de reformar o banheiro. Contatámos com a empresa que nos sugeriram e decidimos pedir orçamento. A primeira pergunta: o que você pretende fazer? Quais os materiais que você quer usar? Uma decisão difícil!

Escolher o revestimento que se adequa melhor para o banheiro é sempre uma decisão difícil e complexa. Os banheiros são espaços umidos, onde todos os materiais estão em contato com a água, na forma líquida ou em vapor. Este é fator primordial que vai determinar a nossa pesquisa: a resistência do material à água. Os cuidados de manutenção também são outro fator a considerar: queremos um banheiro fácil de limpar ou só levamos em conta a estética? As juntas são mais propensas a acumular sujeira: queremos peças grandes com menos juntas ou ou uma alternativa oposta a esta? Finalmente, a estética. Se o nosso banheiro é pequeno e nós queremos que pareça visualmente maior, se pretendemos mais elegância, um espaço confortável ou uma zona de banho onde reine o asseio são questões que vamos ter de colocar. Estamos finalmente preparados para mergulhar no mundo de banheiros e absorver as novas tendências. Apresentamos aqui uma pequena amostra no que concerne a revestimentos e acabamentos de banheiros.