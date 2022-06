Novos proprietários: Um guia do que fazer e do que não fazer

Considere seus vizinhos como aliados. Se um dia você precisar ir viajar, é preciso avisar os vizinhos. Se você tiver cultivado uma boa relação com eles é possível até que eles cuidem de sua casa para você. O mesmo acontece quando notam algo estranho em sua e te ligam para verificar, ou avisar o guarda da área.

Há bairros inteiros que possuem sistemas de segurança com base na confiança entre os vizinhos. Se você está chegando na casa agora, tente conversar com os vizinhos mais próximos e entenda como funciona o sistema de segurança da rua. Se houver um guarda que todos os moradores pagam uma pequena quantia mensal para ele, tente conversar com ele e mostre interesse em contribuir. Ao fechar o contrato, anote os telefones e tenha sempre o número deles em mãos. Se notar algo estranho na rotina da casa vizinha, também tente avisar. Mostre-se educado e prestativo. Nunca se sabe quem poderá precisar primeiro.