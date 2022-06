Bom saber! Modos simples de reduzir alergias em casa

Engana-se quem pensa que os pelos de animais causam alergias. Na verdade, o que causa a alergia em seres humanos é toda a secreção produzida pelos animais; sejam saliva, caspa, descamação natural da pele ou fezes. Tudo isso produz alérgenos que são carregados através do ar e podem atingir as pessoas alérgicas. Em alguns casos a reação é imediata, em outros casos, as reações podem demorar 12 horas para se manifestar. Entre as reações mais comuns estão coceira, ardência no nariz, espirros, inchaços e até, em casos mais graves, inchaços internos.

Não existem animais que não produzam esse tipo de alergias em humanos. Não há raças hipoalergênicas, apenas peixes ou animais que não produzam secreções e que não tenham contato direto com os humanos podem ser candidatos a estimação por pessoas alérgicas.

Para evitar as alergias é remover o animal do ambiente doméstico. Restringir sua presença na área interna da casa pode ser uma solução temporária. Caso não resolva, o animal deve ser afastado por completo do convívio com essa pessoa. A família deve encontrar o melhor caminho para os dois.