Problemas Com As Portas? Resolva Você Mesmo!

O caso das portas que não fecham é dos mais simples de ser resolvido. Comece pela fechadura. Verifique se a trava está funcionando corretamente. Verifique também no outro lado do batente, para ver se a lingueta está encaixando no espaço.

Se for nenhuma dessas opções, tente verificar se a porta não está com a madeira empenada ou se a porta está emperrando em algum lugar.

Reveja o sistema de todas as fechaduras, na maioria dos casos o problema é esse! Fechaduras soltas podem fazer com que as portas se abram com facilidade.