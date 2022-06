Quais os seguros necessários para estar sempre prevenido

Antes de embarcar para viagem internacional é bom saber se o local para onde você está indo exige algum tipo de seguro na hora em que você passa pela imigração. Alguns países não fazem esse tipo de exigência, no entanto, é melhor prevenir que remediar. Os custos com saúde e outros problemas que você possa a vir enfrentar no exterior são extremamente altos.

É possível contratar o seguro com a própria agência de viagem, ou buscar opções independentes. Geralmente, os cartões de crédito internacionais oferecem algum tipo de seguro. Verifique qual o seu programa junto ao banco.

Esses seguros devem cobrir assistência médica e odontológica de emergência. Custos com exames laboratoriais e de imagens, além de custas com transporte em caso de morte acidental ou invalidez. Em alguns casos, o seguro pode cobrir extravio de bagagens e ajudar no caso de extravio e perda de documentos.