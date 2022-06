Passos fáceis para ter um escritório ergonômico

Se você já tem um home office, talvez seja preciso que você adeque alguns itens para conseguir deixar tudo funcional e ergonômico. A dica é começar com itens mais simples e em alguns casos, mais baratos. Se sua cadeira é rígida, não tem ajuste para altura do assento e regulagem para as costas, talvez você esteja com a cadeira errada. As cadeiras ergonômicas têm como função básica esse tipo de ajuste.

É preciso se atentar que os braços da cadeira devem oferecer suporte para que os braços de quem digita não se afaste do apoio da mesa ou se curve. Os punhos nunca devem ficar dobrados para a digitação ou para o rolar do mouse. A cadeira com braços tem essa função.

Pessoas com problemas posturais podem preferir cadeiras mais duras, com outros tipos de ajuste. Lembre-se que, apesar de certos modelos oferecem mais conforto, nem sempre são os mais adequados para quem já sofre com problemas posturais. O encosto e assento devem formar um ângulo de 90°, proporcionando o encaixe perfeito da coluna.

A altura da cadeira em relação ao chão também deve ser observada. A pessoa que se senta não pode ficar com as pernas encurvadas demais e nem deve ficar sem tocar o chão. A diferença deve ser compensada com um apoio diagonal. Isso ajuda na circulação e no conforto.

Para conhecer diversos tipos de cadeiras disponíveis no mercado, leia esse artigo. Ele descreve cada uma delas e pode te ajudar a escolher uma nova.