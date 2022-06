A luz perfeita para a sua escada!

Isso quer dizer que a melhor medida a se tomar é contratar um profissional de luminotécnica, que vai avaliar todos os detalhes pertinentes. Por exemplo, sua escada é reta, em L, em U, flutuante, helicoidal, em caracol? é em madeira, vidro, cimento, granito ou mármore? É uma escada grande, média ou pequena? Ela liga uma sala de estar a um segundo piso íntimo, a um corredor ou a um grande saguão? A sala onde ela se encontra é ampla ou pouco espaçoso? O pé-direito é alto ou baixo? Qual é o estilo da sua casa ou, pelo menos, da sala de onde ela parte? As paredes são lisas ou são revestidas de pedra ou tijolo à vista? O objetivo é destacar também essas paredes? Você quer iluminação de teto ou prefere balizadores nos degraus da escada? Se prefere iluminação de teto, prefere spots discretos ou lustres e luminárias exuberantes que descem por todo o fosso da escada? Ou gosta mais da ideia de arandelas no meio das paredes? Como vai ser a manutenção? Esse ponto é importante, porque se você estiver pensando em trocar você mesmo as lâmpadas quando queimarem, terá que escolher opções de luminárias à mão. Luzes no alto das paredes ou lustres e pendentes sobre o fosso da escada exigem um profissional especializado para fazer a manutenção, já que ficam fora do alcance dos simples mortais. Por isso mesmo, escolha lâmpadas de longa duração, evitando assim a visita frequente do profissional de manutenção. Outra coisa que você não pode esquecer é de mandar instalar interruptores na base e no alto da escada para que possa apagar e acender as luzes a partir dos dois pisos que se conectam.