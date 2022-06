Assim como o interior do bloco residencial, o interior do bloco comercial ganhou mobiliário e acessórios de acordo com a sua função. O proprietário da residência, dono de um consultório odontológico, customizou o interior do edifício com mobiliário e equipamentos necessários para o desempenho da sua atividade. A sala principal do bloco comercial também se abre para o espaço exterior, tirando proveito da vista agradável e da luz natural. A cor branca predominante expressa praticidade e, claro, o cuidado com a higiene.

Inspirado por esta casa dois em um, que tal levar a sério aquela vontade de conciliar ambiente familiar e ambiente de trabalho?