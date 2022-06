Nichos: um item curinga para sua decoração!

Deixe sua cozinha espetacular sem armários, por exemplo, organize sua cozinha sem que ela perca o charme, aproveite para utilizar o nicho de cozinha. Versatilidade é a palavra de ordem desse produto que mencionamos no artigo, já que pode ser fixado ou empilhado um sobre o outro. Além disso, conta com diferentes disposições de espaço e material.

Para projetar uma cozinha prática e funcional, no entanto, alguns cuidados são necessários. Primeiro, analise bem suas reais necessidades para comprar um produto que as atenda ou mandar fazer. Depois, verifique as medidas, como altura, largura e profundidade das peças para que não haja problemas no momento da instalação. E você terá uma cozinha maravilhosa e com espaço de sobra.